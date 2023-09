A Chiaramonte Gulfi la IV edizione del SITU Festival

Dal 1 al 10 Settembre SITU Festival ha preso vita nell’affascinante cornice del borgo di Chiaramonte Gulfi, giungendo alla IV° edizione. Il festival itinerante si amplia nel territorio siciliano dopo le prime edizioni ospitate a Militello Val di Catania e Acate. Fondato dall’artista Nicola Tineo e organizzato dall’associazione Zona Blu a.p.s., SITU Festival riassume nel nome la sua pratica. Il termine situ, sia in Latino che in Siciliano, vuol dire ‘luogo’, per cui il progetto espositivo nasce, si sviluppa e si realizza in relazione allo spazio e all’ambiente in cui è ospitato.

Dal 1 al 7 settembre SITU si è svolta la residenza d’artista con una selezione di artisti nazionali ed internazionali correlati alle peculiarità culturali e architettoniche di Chiaramonte Gulfi. Gli artisti selezionati per la IV° edizione sono: Elisabetta Bottura, Vincenzo Montefusco, Letizia Viola, Daniela Terroba Schlam, Anca Adina Bettega, Elias Franziskus Grüner, Tina Sgrò, con la partecipazione eccezionale, durante le giornate di festival, dell’artista Ignazio Mortellaro e del duo di artisti Tamara Marino e Simon Troger. L’esposizione finale, in corso dall’8 al 10 Settembre, di opere site-specific realizzate in residenza dagli artisti, è avvenuta nei luoghi della città di Chiaramonte Gulfi generalmente dedicati all’arte e alla cultura, ma solitamente chiusi al pubblico: Palazzo Montesano, Piazza Duomo, il Teatro Leonardo Sciascia, la Società Operaia Umberto I, Piazzale San Giovanni, il Museo dei Cimeli Storici e il Museo del Tessuto e dello Sfilato. SITU si snoda tra i vari siti storici creando un percorso espositivo diffuso che mira a valorizzare i piccoli borghi dell’entroterra siculo, sperimentando e diffondendo pratiche culturali inclusive e aggregative per le comunità di residenti e non attraverso la riscoperta dei luoghi della quotidianità.

Intorno alla mostra d’arte contemporanea, SITU Festival ha presentato un ricco programma di eventi per la promozione del contesto artistico e socio-culturale del territorio. Venerdí 8 Settembre ha avuto luogo il talk “Progettare per il territorio: sviluppo sostenibile e valorizzazione delle risorse locali” in conversazione Officine Culturali, Radiceterna Arte e Ambiente e Versoterra di Ignazio Mortellaro a cura di Zonablu. Sabato 9 “Decentralizzare l’arte: un nuovo paradigma per la cultura” in conversazione Fil Rouge Project con gli artisti e le curatrici di SITU. A chiudere il programma domenica 10 il talk “Connessione tra arte e sostenibilità” con l’intervento dello storico Vito Castagna, Vito Azzara e Roberta Bonacossa di Change for Planet. Il programma prosegue con la proiezione del documentario Le voci di Ibla. Pietre, santi e persone, realizzato da IbLab e coordinato da L’Argent A.P.S. E.T.S., live performance Il giradischi suona e Die Angst; il laboratorio di Arte Terapia FLUSSI a cura di Zona Blu in collaborazione con la cooperativa FO.CO.. In conclusione un’offerta musicale che ha dato spazio alle sperimentazioni locali di Andrea Normanno, La Bek, Coolor, Sunset Lover, Alberto Castellana, Die Angst, Vincenzo Burrafato, Rastaele, Trde b2b Cosmos, Terra Matta, A NN UU, Luca Scarpa, Dodò, I Freschissimi.

Utilizzando pratiche creative interdisciplinari pensate ad hoc per il territorio, l’intento di SITU è coinvolgere diverse tipologie di pubblici per innescare una rigenerazione territoriale a partire dall’esperienza artistica e culturale. Il festival intende instaurare un dialogo con il tessuto sociale e le diverse realtà del territorio, per stimolare meccanismi e dinamiche collaborative tra gli artisti, gli operatori culturali, i partecipanti e la comunità del territorio nel quale viene ospitato.

Il Team Curatoriale di questa edizione è composto da Nicola Tineo, Caterina Migliore, Benedetta Ruffino e Francesca Rossi Minelli.

Il Team organizzativo di questa edizione è composto da Nicola Tineo, Viola Lo Monaco, Francesca De Chiara e Crescenzo Picardi.

Si ringrazia l’Accademia delle Belle Arti di Catania, iKonica Art Gallery e il docente Domenico Scudero per aver supportato il progetto e in particolare il comune di Chiaramonte Gulfi per aver accolto il progetto.

