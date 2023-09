Chiavola(Pd Ragusa). Diserbo e bonifica strade, giusta direzione

Emanato dal Comune di Ragusa l’avviso pubblico per l’aggiornamento delle imprese agricole per il diserbo e la bonifica di aree e strade comunali. A darne notizia anche il consigliere comunale del Pd, Mario Chiavola, che, da tempo, sollecita l’adozione di questo strumento che, invero, negli anni scorsi, soprattutto per quanto riguarda la frazione rurale di San Giacomo e tutte le contrade del territorio comunale, aveva fornito buoni risultati. “Un esperimento a cui, però – continua Chiavola – aveva fatto difetto la continuità. Adesso, comunque, siamo riusciti nell’intento (e più volte avevo presentato un emendamento, che poi è stato approvato in aula, salvo prendere atto del fatto, dopo, che le risorse economiche destinate a quel capitolo erano state tolte e quindi non era stato possibile dare attuazione al deliberato del Consiglio comunale) di far sì che l’ente di palazzo dell’Aquila potesse procedere lungo questa direzione per la stipula di convenzioni con gli imprenditori agricoli per attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio comunale. Ritengo che la scerbatura delle aree attigue i cigli stradali e l’eliminazione degli arbusti, per non parlare del ripristino di muretti a secco sul ciglio stradale, siano di cruciale importanza per assicurare la massima attenzione al territorio. Finalmente, dunque, le richieste dei numerosi residenti nelle contrade, dei titolari delle aziende agricole, oltre a quelle dei turisti in visita e dei semplici ammiratori delle campagne iblee, sono state soddisfatte. Ciò al fine di garantire un adeguato decoro a queste porzioni del territorio comunale”.

