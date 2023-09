Dalla Costa Rica a Modica per Tirocinio formativo post-universitario

Si svolge a Modica il primo tirocinio – borsa di studio IILA-MAECI/DGCS 2022-2023 promosso dall’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA), con il finanziamento della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale dell’Italia (DGCS/MAECI) che ogni anno concede borse di studio a cittadini dei paesi latinoamericani membri dell’IILA, che desiderano svolgere tirocini post-universitari di specializzazione e/o aggiornamento.

Il tirocinio, della durata di quattro mesi, è svolto dalla Dott.ssa Paola De Los Ángeles Quesada Arguedas, studentessa dell’Università Nazionale della Costa Rica che porta avanti un progetto di ricerca, il cui coordinatore è il Prof. Carlos Eduardo Hernandez, con l’obiettivo di dimostrare la rilevanza di possibili indicazioni geografiche del cacao mesoamericano nel mercato europeo del cioccolato artigianale. In particolare, si propone di sistematizzare le prove sul ruolo dei cioccolatieri artigiani e sulla rilevanza delle IG nel quadro della tendenza bean-to-bar che potrebbe ulteriormente posizionare i cacao mesoamericani in Europa.

The Chocolate Way – afferma il Presidente Nino Scivoletto – esprime il suo compiacimento nel poter ospitare la Dott.ssa Quesada, e rende disponibile, attraverso il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, membro dell’Associazione, l’esperienza della certificazione IGP del cioccolato di Modica, affinché si possa lavorare anche per l’ottenimento di una certificazione IGP /DOP di uno o più distretti produttivi di cacao del Costa Rica. Questo tirocinio – continua Scivoletto – potrebbe tradursi in una reale iniziativa di cooperazione tra l’Italia e il Costa Rica, da un lato, e tra TCW, l’Università Nazionale del Costa Rica e l’IILA dall’altro, concretizzando nei fatti le finalità previste dall’Accordo di Collaborazione da me sottoscritto nel 2021 con il Segretario Generale dell’IILA, Antonella Cavallari.

Dopo il primo mese di attività di tirocinio formativo, si è svolta una prima call di verifica cui ha partecipato il professore Carlos Eduardo Hernàndez che ha evidenziato : ” il cacao è una coltura di importanza storica e ha un’origine botanica in Mesoamerica, ma è legata a situazioni di vulnerabilità sociale e a zone di povertà. Inoltre, nonostante la vasta produzione di cacao nell’America Centrale, essa rappresenta meno dell’1% della quota di mercato globale di questo prodotto. Sono diffuse le produzioni di cioccolato che utilizzano cacao del Centro America e che non fanno riferimento alla loro origine o che ne fanno riferimento in modo informale, motivo per il quale emerge la necessità di implementare strumenti formali di tracciabilità geografica. L’Università Nazionale, continua Hernàndez – dispone di un centro di ricerca sui marchi di qualità di origine geografica che ha avuto esperienza in colture importanti a livello nazionale, come nel caso del caffè Tarrazú (denominazione di origine). Si desidera utilizzare questa esperienza per formalizzare gli strumenti di tracciabilità nel caso del cacao mesoamericano. Lo scopo del tirocinio della studentessa Quesada è validare questi strumenti per il mercato europeo, attingendo all’esperienza maturata dal Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica in materia di certificazione europea ad Indicazione Geografica” .

Tutor del progetto formativo la dottoressa Paola Cicero, Segretaria del Consiglio Direttivo di TCW, che orienterà la tirocinante Paola De Los Ángeles Quesada Arguedas (nella foto con il Presidente Scivoletto), alternando l’attività formativa tra la sede del Consorzio/TCW e le aziende produttrici di cioccolato di Modica Igp; sono previste call formative con i dirigenti dell’Organismo di Controllo – CSQA – e il consulente tecnico del CTCM, dottore Davide Guarnaccia.

