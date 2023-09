Roby Russo si infortuna, ma l’Italvolley vola in semifinale

Sfortunatissimo il centralone siciliano Roberto Russo, costretto a dare forfait dopo l’infortunio occorsogli nel primo set dell’incontro dei quarti di finale contro l’Olanda disputato ieri sera al Palaflorio di Bari;. obbligato a seguire i compagni a bordo campo con la caviglia ricoperta di ghiaccio. Un contraccolpo psicologico mal digerito dagli azzurri di De Giorgi costato il primo set perso 19- 25. “Avete Russo nella testa, ha detto alla squadra De Giorgi ” durante il primo time out. Un infortunio il suo che sembrerebbe meno grave di quanto ipotizzato in un primo momento. Tuttavia al termine della partita Roby Russo, benvoluto da tutto l’ambiente e sostenuto dal calore degli italiani, ha voluto esserci nella foto di rito a centrocampo al termine dell’incontro vinto al tie-break contro gli Orange con il punteggio: 19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12. . Ora gli azzurri se la vedranno con i transalpini francesi al PalaEur di Roma domani 14 settembre alle 21,15 nella semifinale di un avvincente Campionato Europeo giocato ad altissimo e spettacolare livello tecnico-tattico. E come sempre, vinca il migliore. Ma noi che siamo di parte, ma non antisportivi, tutti insieme tiferemo per nostra cara e fortissima nazionale di volley.

