Vittoria. Istituzione Comitato della memoria per il futuro

Con deliberazione n. 370 dell’8 settembre 2023, la Giunta Comunale, accogliendo la proposta dell’Assessore ai Beni ed alle Attività Culturali Paolo Monello, ha stabilito di formare un “Comitato della memoria per il futuro”. Si tratta di un organismo consultivo, che sarà formato da esponenti della società civile, per riflettere sul nostro passato, tutelare la memoria, elaborare idee e suscitare le energie culturali della collettività per meglio proiettarci nel futuro. La nuova deliberazione è la terza di un percorso decisionale basato: sulla delibera n. 332 del 21 agosto (con la quale si sono riportati alla competenza della Direzione Cultura i locali del Castello in precedenza assegnati alla Direzione Sviluppo Economico), sulla Delibera

n. 338 del 24 agosto 2023 recante “l’Approvazione del programma di massima delle attività culturali da svolgere”; sulla Delibera n. 351 che nei locali del Castello ha deciso di istituire un “Museo Digitale”. Del Comitato, che sarà insediato con decreto del Sindaco, saranno chiamati a far parte gli autori e le autrici di opere storiche sulla città, artisti ed artiste, i Dirigenti Scolastici o loro rappresentanti, i presidenti della Associazioni Cittadine e dei Club Service, i rappresentanti delle “Pro Loco” di Vittoria e Scoglitti, i rappresentanti di tutte le Associazioni, tutti coloro che nell’ambito delle attività cinematografiche, documentaristiche, fotografiche, informatiche vorranno partecipare e quanti si riterrà potranno dare un contributo alla tutela della memoria e a preparare il futuro. “Vittoria per la sua storia economica (vigneto, serricoltura ed altro) merita di rivendicare a tutti i livelli il suo posto di ottava città della Sicilia non solo nell’economia ma anche nella cultura. Non ho alcun dubbio -precisa Monello- che questa mia proposta sarà bene accolta da quanti desiderano contribuire alla crescita culturale di Vittoria”.

Salva