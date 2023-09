L’esterno d’attacco Fabio Oggiano è del Ragusa Calcio

Un altro gran colpo in entrata per il Ragusa calcio. Ingaggiato l’esterno d’attacco Fabio Oggiano, 36 anni, sardo di Sassari, 170 centimetri, che la scorsa stagione ha militato in D con la Nola e con la Palmese. Due anni fa, poi, l’esperienza con la Gelbison, con cui ha vinto il campionato di Serie D, così come era accaduto, la stagione prima, con il Messina. Ha poi giocato anche con l’Albalonga e con il Taranto, in quest’ultimo caso per due stagioni di fila, in D; ha vinto i play off con la Cavese in D, ha giocato un anno e mezzo in C con la Reggina e poi è stato ceduto al Lumezzane sempre in C. Quindi, prima ancora con la Viterbese e l’Olbia sempre in Serie D, Terracina in D, Forlì in C2 e Porto Torres per due stagioni in Serie D. La sua carriera ha preso il via in Sardegna con Alghero, Arzachena e Olmedo. “Dopo Messina – afferma Oggiano – è la mia seconda esperienza in Sicilia. E non vedo l’ora di potere dare il mio contributo. Ho accolto con grande motivazione la richiesta proveniente dal direttore Finocchiaro e dalla società. Sono pronto a fare del mio meglio in vista di questo campionato che si annuncia alquanto complicato. Ai tifosi dico che abbiamo già resettato la sconfitta di domenica prossima e che, sabato, in vista del match con il Castrovillari, che si giocherà ad Avola, siamo determinati a dare il massimo. Ho visto la squadra all’opera, mi piace molto come gioca. E sono pronto a fornire appieno il mio apporto sulla base delle indicazioni che mi arriveranno dall’allenatore Giovanni Ignoffo”. Oggiano è stato accolto in sede dal vicepresidente Emanuele Carnazza e dal dirigente Giovanni Borrometi.

