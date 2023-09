Modica. Carmelo Muriana e Mamma Africa: “cerchiamo volontari per aiutarci in Costa d’Avorio”

Una serata dai ritmi e dai sapori africani. E’ stata quella organizzata ieri dall’imprenditore modicano Carmelo Muriana per presentare alla comunità modicana e non solo il suo nuovo progetto: realizzare una struttura che si prenda cura di bambini e ragazzi disabili in Costa D’Avorio. Dopo le numerose missioni degli anni passati in uno dei Paesi più poveri al Mondo, come il Burkina Faso, dove Muriana con l’aiuto di tanti volontari ed il supporto di sponsor privati ha costruito pozzi, strade, scuole, perfino un ospedale con pannelli solari, donando il sorriso a migliaia di bambini, ora l’attenzione si proietta sulla Costa d’Avorio, terra d’origine di Abibata Konatè, per tutti semplicemente “Mamma Africa”. E’ stata lei che nel 2009 ha pensato di fondare una onlus per regalare attimi di felicità a chi non ha nulla, a chi soffre, a chi lotta per la sopravvivenza ogni giorno tra stenti e malattie. Da un incontro fortuito nella celebre Osteria dei Muriana, è nato questo sodalizio che ha cambiato in meglio il volto di Ziga, nella regione di Banwa, area rurale del Burkina Faso tra le più poveri al mondo. “Purtroppo al momento non possiamo più tornare là – commenta amaramente Carmelo Muriana – perchè i guerriglieri hanno conquistato il villaggio e con esso tutte le infrastrutture che abbiamo realizzato negli anni. Adesso stiamo indirizzando i nostri sforzi in Costa d’Avorio. Pensate, è il primo produttore mondiale di cacao ma quasi nessuno in tutto lo Stato ha mai assaggiato un pezzo di cioccolato. Faccio questo esempio per farvi capire quanto abbiano bisogno di noi. In particolar modo i disabili che non ricevono nessun tipo di assistenza dallo Stato. A novembre saremo là e realizzeremo una struttura in grado di ospitarli come meritano”. Alla serata, che è stata allietata dal magnifico cibo africano cucinato da Mamma Africa (già vincitrice del Cous Cous fest di S.Vito lo Capo), hanno preso parte il Sindaco accompagnato da una buona parte della giunta comunale e dal presidente del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, Nino Scivoletto, che ha garantito il supporto del Consorzio nella creazione di un campo per la coltivazione del cacao e all’organizzazione di stage formativi da tenere a Modica per gli aspiranti cioccolatai ivoriani. L’Associazione Mamma Africa, tramite Carmelo Muriana, invita quanti volessero provare l’esperienza del volontariato in Africa di contattarla per far parte della grande famiglia solidale.

