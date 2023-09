Monterosso . Al “Capuana” oggi è iniziato l’anno scolastico

Nel corso di una breve ma significativa cerimonia, sospesa per alcuni anni per via del covid, la nuova dirigente scolastica reggente Teresa Giunta ha voluto salutare gli studenti, i docenti ed i tanti genitori intervenuti stamane nel cortile della scuola primaria di via Mercato. Dopo l’ascolto dell’inno nazionale, la Dirigente ha augurato a tutti i presenti buon inizio anno scolastico, seguita dal Sindaco Salvatore Pagano che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza sia dello studio che della scuola. È stata anche l’occasione per visitate i vari plessi scolastici di Monterosso . Alla fine della cerimonia tutti gli studenti accompagnati dai rispettivi docenti sono entrati in classe. Nelle foto alcuni momenti della cerimonia di stamane.

