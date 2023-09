Gesti e Gusti di Sicilia, Cna Regionale sceglie Marina di Ragusa

Valorizzare i gesti con i quali gli artigiani creano, producono, trasformano, aggiungendo la loro esperienza, i prodotti agroalimentare che in Sicilia rappresentano una vera eccellenza. E’ questo l’obiettivo della prima edizione di “Gesti e Gusti di Sicilia” promossa dalla Cna Sicilia che ha scelto la provincia iblea per questa manifestazione che celebra l’isola e le sue eccellenze, abbracciando anche il mondo del mare. L’evento è in programma questo fine settimana sulla terrazza belvedere del porto turistico di Marina di Ragusa e sarà fruibile dalle 16 alle 24 di sabato 16 settembre e dalle 10 alle 22 di domenica 17 settembre.

Aderendo al bando “Sicilia che piace” promosso dall’assessorato regionale alle Attività Produttive che ha finanziato la manifestazione, la Cna Sicilia, di concerto con la Cna territoriale di Ragusa e la Cna agroalimentare nazionale, ha scelto di valorizzare le produzioni siciliane del mondo del food e promuovere le tradizioni culturali locali. Lo si farà con un’ampia esposizione di prodotti agroalimentari ma anche con momenti di degustazione, masterclass sul vino, talk, laboratori, conferenze, valorizzando il più possibile il territorio. Spazio anche alle famiglie con un’area kids con gonfiabili e attività di animazione. Ricco il programma che animerà il “villaggio” di “Gesti e Gusti di Sicilia” a cui hanno già aderito una trentina di imprese siciliane. L’apertura degli stand è prevista alle 16 mentre alle 17,30 ci sarà il momento formale dedicato all’inaugurazione con l’intervento dei rappresentanti istituzionali e di Cna tra cui anche la responsabile nazionale di Cna agroalimentare Valeria Baranello. A seguire il talk dedicato al turismo esperienziale mentre alle 19 il sommelier Giovanni Carbone terrà una masterclass sul Cerasuolo di Vittoria Docg.

Domenica 17 settembre sarà possibile seguire ma anche partecipare alle attività svolte dai rappresentanti di Cna Benessere e Salute che proporranno riposanti massaggi shiatsu. Sia sabato che domenica sera previsti momenti di vera e propria festa con l’animazione per bambini e con “Beer and Music” con la partecipazione di alcuni birrifici artigianali siciliani. Ma “Gesti e Gusti di Sicilia” permetterà inoltre di valorizzare il territorio grazie alla sinergia con il comitato provinciale Unpli e le Pro Loco del territorio. Spazio, infine, ai laboratori di “Piccolo Fornaio” e “Colori a cielo aperto” nel pomeriggio di domenica 17 settembre con il coinvolgimento dei bambini, ragazzi e famiglie. Durante la manifestazione, con appositi incontri, ci si soffermerà sulla valorizzazione dei prodotti tipici locali con la presentazione del nuovo regolamento De.Co. su cui proprio la Cna aveva sollecitato il Comune di Ragusa ai fini di un’adeguata predisposizione. Adesso si è in dirittura d’arrivo. Si parlerà anche della comunità Slow Food per la Granita degli Iblei.

“Gesti e Gusti di Sicilia rappresenta una grande opportunità per scoprire l’essenza della Sicilia attraverso il suo cibo, la sua cultura, la sua gente – afferma Tindaro Germanelli, segretario regionale di Cna Agroalimentare – La Sicilia è una terra di tradizioni antiche e, attraverso questa manifestazione, vogliamo portare alla luce la passione e l’abilità dei nostri produttori agroalimentari locali”. Per il presidente e il segretario di Cna territoriale Ragusa, rispettivamente Giuseppe Santocono e Carmelo Caccamo, c’è da essere “onorati per la scelta di Cna Sicilia di organizzare questo evento in provincia di Ragusa, un territorio che, grazie all’instancabile lavoro di agricoltori e artigiani, può contare su un’agroalimentare d’eccellenza. Ed è proprio la sapienza degli artigiani che consente di trasformare le materie prime in produzioni che rappresentano il fiore all’occhiello del nostro territorio. Con Gesti e Gusti di Sicilia non solo li portiamo in mostra ma li facciamo assaggiare al pubblico, ai turisti, agli esperti di settore, condividendo con loro la passione per il cibo e la cultura siciliana”. Per informazioni è possibile seguire i canali social dell’evento e di Cna Sicilia e Cna Ragusa.

