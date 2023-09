Modica, anziano trovato morto in B&B dopo circa un mese

Il corpo di un uomo, 75enne, in avanzatissimo stato di decomposizione, è stato trovato dai vigili del fuoco stamattina in un B&B del quartiere Vignazza a Modica. A scoprire il cadavere è stato il proprietario della struttura ricettiva che si era recato a trovarlo per incassare il maturato, visto che l’anziano residente in Inghilterra, aveva preso in locazione l’immobile. Indescrivibile la scena che si è presentata agli occhi dei vigili del fuoco visto che presumibilmente la morte risalirebbe a poco meno di un mese. L’uomo si era impiccato con una corda appesa ad una trave. Sul posto anche la polizia. L’Agenzia San Pietro è stata incaricata per la rimozione.

