Monterosso. Stasera la Festa dei Nonni e degli Anziani 

Continuano i festeggiamenti in onore di Maria SS Addolorata Regina e Patrona di Monterosso Almo. Questa sera, in Piazza Sant’Antonio, con inizio alle 21, si svolgerà la 2^ edizione della Festa dei Nonni e degli Anziani presentata da Milena Sammatrice. Ci sarà uno spettacolo musicale con la partecipazione dei “Ccanti e cunti” che eseguiranno musiche folk e canti e poesie della Sicilia Iblea.

Durante la serata saranno premiati il nonno e la nonna più anziani, il nonno e la nonna più giovani e la persona più anziana.

Questa serata è in collaborazione con Turi Minardi.

Salva