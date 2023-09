Rissa nella notte tra sabato e domenica a Scicli, in Piazza Italia a Scicli. Non ci sarebbero, per fortuna feriti, anche se i contendenti hanno utilizzato spranghe e bottiglie di vetro. Qualcuno ha aizzato verso le controparti anche i cani, tra tanta gente che assisteva attonita. Ignote le cause della rissa, probabilmente originata da futili motivi. Non è la prima volta che purtroppo si verificano fatti simili nel cuore storico di Scicli.

