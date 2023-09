Pozzallo, Relax Calzature festeggia 25 anni

Era il 9 settembre del 1998 quando Luca Abbate, giovane di interessanti ambizioni, decise di avviare un’attività a Pozzallo, consapevole di calarsi in un settore, quello commerciale, insidioso. Nelle sue vene scorreva lo stesso sangue imprenditoriale ed onesto del papà Salvatore, primo commerciante di ricambi auto nella cittadina marinara che, partito dal nulla in Via Papa Giovanni, era riuscito ad imporsi e a farsi apprezzare. Luca Abbate scelse di scommettere il suo futuro aprendo la sua prima attività, in Via Torino: era una ciabatteria. La qualità, la professionalità e i prezzi convenienti lo premiarono tant’è che nel 2001, insieme con la moglie, avviarono un secondo negozio di calzature in Piazza Senia proprio dove il papà, modicano trapiantato a Pozzallo, aveva allargato la sua azienda. I due negozi sono costantemente cresciuti in qualità e clientela tant’è che nel 2018, Luca e Franca Abbate decidono di unificarli, spostandosi poco più avanti, in Via dell’Arno, in locali più ampi, più moderni e più accoglienti. Loro non hanno mai tradito la clientela e per questo la gente li ha ripagati, prediligendoli negli acquisti di calzature e ciabatteria. Oggi Relax Calzature è una bella realtà non solo per Pozzallo ma anche per i Comuni limitrofi ed è per questo che è riuscito a raggiungere l’ambizioso traguardo dei 25 anni di attività.

“In questo giorno importante – dicono Luca e Franca Abbate – un ringraziamento doveroso va alla nostra clientela che continua a riporre fiducia su Relax Calzature e Ciabatteria. Sappiamo che la fiducia va guadagnata e noi intendiamo mantenerla continuando ad offrire il massimo della qualità e le marche migliori. Grazie anche ai nostri fornitori che ci consentono, con articoli di alta qualità, di ricambiare la fiducia dei nostri clienti”.

