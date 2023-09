Sicurezza stradale, FDI Vittoria: “Installazione dissuasori nostro obiettivo raggiunto”

Quando lo scorso aprile un bambino venne investito da un’auto all’uscita della scuola il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Vittoria, con una interrogazione a prima firma del capogruppo Alfredo Vinciguerra, chiese lumi all’amministrazione enumerando anche una serie di proposte per rendere la città sicura e aumentare la sicurezza stradale.

Negli ultimi giorni si è avviata l’installazione di alcuni dissuasori di velocità in alcune zone “critiche” della città ed è arrivato il commento dello stesso Vinciguerra.

“Dopo il caso di cronaca che ha visto un bambino investito all’uscita di scuola e le tante segnalazioni di genitori, di cittadini e lavoratori, spesso messi in pericolo da alta velocità e guida spericolata, ho chiesto all’amministrazione un intervento deciso per la sicurezza stradale”, dice il consigliere.

“Avevo chiesto l’installazione dei dissuasori di velocità in diversi punti sensibili e finalmente, a distanza di mesi, il Comune ha dato seguito alla proposta e mi auguro che quest’atto sia esteso anche a diverse zone cittadine, specie in prossimità di scuole e bambinopoli. Un primo passo ma ancora c’è tanto da fare. Avevamo proposto anche l’installazione di autovelox negli ingressi cittadini e nelle arterie ove si verificano incidenti a causa dell’alta velocità. Inoltre – conclude Vinciguerra – occorre potenziare la videosorveglianza e implementare i controlli della polizia locale: continueremo a batterci per questi obiettivi”.

Salva