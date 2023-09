India o Bharat? Narendra Modi proporrà il cambio nome in Parlamento

Dopo che nel 2022 il presidente Erdogan chiese alla comunità internazionale di usare il suo nome turco, Türkiye, invece di quello inglese Turkey, anche l’India è intenzionata a percorrere la stessa strada. Infatti, su proposta formale avanzata dalla presidente indiana Droupadi Murmu che in occasione del G20 non si è dichiarata presidente dell’India ma del Bharat, ha finito per mettere in allarme l’opposizione parlamentare, dato che il primo Ministro Narendra Modi sarebbe intenzionato a presentare la richiesta formale nel corso della prossima assemblea parlamentare. Bharat, non è altro che il nome in sanscrito di India in uso dai tempi della dominazione inglese. Anche questo va nella direzione di sottolineare l’importanza della “nazione”.

