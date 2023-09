Modica, giovane ragusano da in escandescenze. Trovato con droga

Un ragusano è stato fermato a Modica perchè doveva essere sottoposto a TSO(trattamento sanitario obbligatorio). La polizia municipale, intervenuta sul posto, considerato il comportamento del giovane che deteneva anche un cane, ha chiesto l’ausilio di una pattuglia del locale Commissariato. Nel corso della perquisizione personale, l’interessato è stato trovato in possesso di droga, per cui è stato portato negli uffici per gli adempimenti penali prima di procedere al trattamento sanitario.

