Ragusa. La piscina comunale riaprirà il 14 settembre

“Giovedì 14 settembre, alle 10.30 – dichiara il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – riaprirà la Piscina comunale.

Abbiamo previsto inoltre che fino a sabato 23 il suo utilizzo, riservato per queste prime giornate esclusivamente al nuoto libero, sarà gratuito, consentendo così alla città di rimpadronirsi di un impianto a lungo atteso.

Conosciamo infatti bene i disagi che l’utenza ha patito per un intervento necessario ed indifferibile.

La caduta di calcinacci dal soffitto ha infatti determinato l’immediata chiusura della struttura, l’avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori urgenti e le conseguenti operazioni di messa in sicurezza, a cui si è aggiunto, procedendo quasi in contemporanea, il già previsto e importante intervento di efficientamento energetico.

Un impianto vecchio di decenni ha quindi beneficiato di un doppio e complesso intervento coordinato dal settore Lavori Pubblici, che ringrazio. Al contributo per l’efficientamento energetico erogato dalla Regione di 1.290.000 € si sono aggiunte ulteriori risorse dal bilancio comunale per 170.000 €.

Altri 170.000 € sono inoltre già stati impegnati per interventi esterni che non impediranno la normale attività della struttura.

Oggi abbiamo così una piscina più sicura, più moderna e più efficiente che, anche grazie all’affidamento della gestione a un privato a seguito di procedura pubblica, permetterà di garantire all’Ente, e quindi a tutta la comunità, un notevole risparmio.

Bastano pochi dati per dare un’idea: nel 2019 (anno pre covid) tenere aperta per 10 mesi la Piscina comunale è costato al Comune circa 314.000€

Da ora in avanti il costo pubblico calerà a 74.000€, e la piscina rimarrà aperta più a lungo, anche d’estate.”

“La Piscina comunale – aggiunge l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – sarà aperta tutti i giorni, domeniche escluse, con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 21.00; martedì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 21.00; sabato dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Per informazioni è possibile rivolgersi al numero telefonico 3282547783, tramite il quale è possibile prenotare il nuoto libero via messaggio whatsapp.”

Salva