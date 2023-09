Scoglitti. Danneggia furgone in uso a operatori “Enel S. p. A.”M :deferito

Il personale dei Carabinieri della Stazione di Scoglitti è intervenuto in quella Via Costantino Orazio, a seguito di richiesta inoltrata al 112 da parte di una squadra di tecnici della “Enel S. p. A.” che stava procedendo alla sospensione di fornitura di energia elettrica su un contatore sito sulla predetta via.

Durante lo svolgimento delle operazioni tecniche, trattandosi del contatore intestato alla propria figlia, di 57 anni, ostacolava la conclusione della procedura da parte degli elettricisti inveendo contro di loro e, successivamente, prelevava un martelletto frangi vetro dall’abitacolo del furgone intestato alla suddetta società con il quale danneggiava il parabrezza e lo specchietto anteriore sinistro del mezzo.

I militari, giunti tempestivamente sul posto, riportavano il soggetto alla calma e una volta identificato lo conducevano in caserma per gli accertamenti del caso.

Raccolte le denunce delle vittime ed espletate le formalità di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per danneggiamento

