Santa Croce Camerina. Scerbatura nelle scuole, Dimartino: “Presentiamo in modo decoroso i plessi scolastici”

Sono stati ultimati gli interventi di scerbatura nei cortili e nei pressi degli edifici scolastici di Santa Croce Camerina in modo che studenti, insegnanti e personale scolastico possano trovare spazi puliti già dal primo giorno di scuola. “Insieme all’assessore all’Ambiente, Francesco Dimartino e all’assessore alla Pubblica istruzione, Maria Teresa Barone, abbiamo programmato questi interventi per presentare nella maniera più decorosa possibile i nostri plessi scolastici che a breve saranno interessati da interventi di ristrutturazione molto importanti – commenta il sindaco Peppe Dimartino -. Sempre in tema di scuole, inizieranno a breve i lavori di realizzazione dell’Asilo Nido comunale in via G. Iozzia che potrà ospitare fino a 66 bambini da zero a trentasei mesi e sono già iniziati i lavori per la realizzazione della mensa scolastica mentre verranno appaltate a breve le quattro opere di edilizia scolastica da realizzare grazie ai fondi del Pnrr. Si tratta di progetti per l’adeguamento sismico e riqualificazione energetica della Scuola dell’Infanzia di via Fratelli Cervi, che ha ricevuto un finanziamento di 1 milione e 683mila euro; per la Scuola Primaria di via G. Di Vittorio (2 milioni 940 mila euro); per l’Istituto comprensivo “Psaumide di Camarina” (2 milioni 754 mila euro) e per la Scuola Primaria Falcone-Borsellino (4 milioni 766 mila euro)”.

