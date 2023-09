Turchia,  Bulgaria e Grecia colpite dalle alluvioni: 5 morti

Turchia

Martedì le autorità della Turchia hanno confermato che almeno due persone sono morte a causa delle inondazioni segnalate nei distretti di Küçükçekmece e Başakşehir, situati a Istanbul. “Il numero delle persone che hanno perso la vita dopo le forti piogge è salito a due” si legge in una nota dell’Ufficio del Governatore di Istanbul. Si precisa inoltre che una persona ha perso la vita nelle inondazioni a Başakşehir e che “gli interventi delle nostre squadre nelle zone allagate continuano ininterrottamente. Si prevede che le piogge continueranno ad intervalli ancora per diverse ore. Il governatore di Istanbul, Davut Gül, ha affermato “i nostri cittadini le cui case sono inagibili (o a rischio) a causa delle alluvioni saranno ospitati in strutture pubbliche chiamando il 112. l capo del dipartimento per la gestione dei disastri, Okay Memis, ha dichiarato che si stanno mobilitando tutti i mezzi per raggiungere le persone colpite.

Bulgaria

Almeno due persone sono morte e tre risultano disperse nella città di Tsarevo, nella provincia di Burgas, a causa delle forti piogge che hanno colpito diverse località della Bulgaria. L’informazione è stata data dal primo ministro Nikolay Denkov, il quale ha precisato che i dispersi sono due donne e un uomo, a causa di una tempesta che ha provocato gravi inondazioni nella città. Denkov ha osservato che le precipitazioni registrate nelle ultime 24 ore hanno superato di tre o quattro volte la media mensile. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza ed è stata ordinata l’evacuazione dei residenti della zona. “La corrente è stata interrotta perché c’è pericolo di scosse elettriche. L’accordo è di aspettare che l’acqua si ritiri. Appena possibile ripristineremo la corrente”, ha detto Denkov. I media locali hanno riferito dello straripamento del fiume Veleka, che ha interessato l’autostrada tra le città di Varvara e Sinemorets. Numerosi i veicoli e le abitazioni finite sott’acqua. All’opera i del fuoco attivi nelle aree di Burgas e Primorsko per aiutare i cittadini a far fronte alle conseguenze delle inondazioni.

Grecia

Nel frattempo la tempesta Daniel ha provocato un morto e un disperso in Grecia. Secondo i vigili del fuoco, la vittima è un uomo di 70 anni, morto sepolto da un muro crollato dopo una frana nella città di Volos, mentre la persona scomparsa sarebbe stata travolta dalla corrente dell’acqua. Nel frattempo, l’agenzia meteorologica Meteo ha affermato che la tempesta Daniel sta diventando una delle più potenti che il paese abbia mai sperimentato, con precipitazioni giornaliere nella Grecia centrale che superano i record registrati dal 2006. “Le lunghe ore di forti piogge a Magnesia e sulla costa di Larisa hanno causato la morte di una persona e gravi problemi alle infrastrutture. La maggiore quantità di pioggia giornaliera caduta fino alle 20:45 è stata registrata a Zagora de Pelion”, raggiungendo i 754 millimetri, ha confermato l’agenzia Meteo. Il precedente record di precipitazioni giornaliere di 644,7 mm è stato registrato a Paliki, Cefalonia, durante il ciclone mediterraneo Janus nel settembre 2020.

Salva