Vittoria. Intitolazione dello Spazio di Via Adua alla memoria dei “Bambini Vittime della Mafia”

Con apposita delibera di Giunta Comunale, il comune di Vittoria ha avviato la procedura per la l’intitolazione dello spazio pubblico situato in Via Adua, tra le vie Fratelli Bandiera e Alfonso La Marmora, in memoria dei bambini vittime della mafia.

Questa iniziativa prende vita grazie alla proposta avanzata dal Kiwanis Club Camarina, un’organizzazione impegnata da anni nella promozione dei valori di solidarietà, giustizia sociale e impegno civico.

“La decisione di dedicare questo spazio pubblico alla memoria dei bambini vittime della mafia rappresenta un gesto significativo per onorare la memoria di coloro che sono stati colpiti da un crimine tanto efferato. Questi bambini rappresentano la fragilità e l’innocenza, e attraverso questa iniziativa, intendiamo rendere omaggio alle loro vite interrotte prematuramente”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.

