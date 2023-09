Vittoria. Istituto San Biagio-Rodari, nuova dirigente scolastica

L’istituto comprensivo San Biagio- Rodari ha la nuova dirigente scolastica. Si tratta della professoressa Giovannella Mallia che da quest’anno guiderà con dedizione questa nuova avventura in un istituto che opera, adesso, come un unico ente.

“Alla dirigente scolastica Giovannella Mallia, che ha dimostrato competenza e una profonda passione per l’educazione, esprimo i miei più sinceri auguri. La sua esperienza e la sua dedizione all’insegnamento la rendono una scelta eccellente per guidare il nostro istituto in questa fase di transizione. Auguro a tutta la comunità scolastica dell’istituto comprensivo San Biagio- Rodari un anno scolastico ricco di successi, crescita personale e apprendimento continuo”- ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.

Salva