Comiso. Quartiere retrostante chiesa di San Biagio nel degrado

“Il quartiere retrostante la chiesa di San Biagio a Comiso si presenta in condizioni semplicemente pietose. E il bello è che ci troviamo in pieno centro storico. Una situazione indecente rispetto a cui sollecitiamo interventi il prima possibile”. E’ quanto denuncia il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo, che esprime tutta la propria indignazione per questa incresciosa situazione. “Non ci troviamo a Beirut sotto i bombardamenti – aggiunge Liuzzo – ma è la cittadina casmenea che dovrebbe essere valorizzata il più possibile. Le foto sono di qualche giorno fa e mettono in evidenza una situazione imbarazzante, prima che intollerabile. Speriamo vivamente che la pulizia e il decoro del centro abitato e delle periferie diventino prioritari per questa amministrazione e che si intervenga al più presto”. Liuzzo, altresì, aggiunge: “Speriamo, inoltre, che i lavori di ripavimentazione in pietra delle strade adiacenti la chiesa di Santa Maria delle Stelle, precipitosamente inaugurati a ridosso delle elezioni e fermi da due mesi, possano finalmente concludersi e quel quartiere possa tornare a essere vivibile. Auspichiamo che ci siano riscontri a queste mie sollecitazioni. E che possano essere attuate il prima possibile”.

