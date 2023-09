Vittoria. Avviso di garanzia dirigente avvocatura, Italia Viva chiede chiarimenti

Il gruppo Italia Viva Vittoria Scoglitti e il collettivo per una Vittoria democratica avevano già sostenuto che ci fossero delle irregolarità nel conferire l’incarico di dirigente avvocatura a Cascio. “Dopo l’avviso di garanzia emanato dalla Procura di Ragusa in capo al nuovo dirigente del Comune di Vittoria – è scritto in una nota del gruppo – chiediamo trasparenza a questa amministrazione che finora tutto ha fatto tranne che agire nell’interesse della comunità secondo legalità. Il consigliere comunale Sara Siggia chiede ufficialmente che il Comune dia un segnale e si costituisca parte civile in quanto persona offesa; e se Cascio abbia comunicato al segretario generale e alle dirigenti competenti di avere ricevuto l’avviso di garanzia in questione”.

