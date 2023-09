Aeroporto di Comiso, Dipasquale: “Sicilia deve avere piano per scali minori”

“Lo vado ripetendo da ormai non so più quanto tempo, nelle piazze e al Parlamento siciliano: la nostra isola deve deve dotarsi di un piano complessivo di sostegno e sviluppo degli aeroporti minori; la Regione deve partecipare alle spese delle società di gestione che, altrimenti, saranno sempre in perdita. Nelle altre piccole realtà del resto d’Italia si fa così e non si capisce per quale motivo non debba essere lo stesso anche in Sicilia. Il Governo regionale agisca di conseguenza!”.

Così l’on. Nello Dipasquale, parlamentare del Partito Democratico all’ARS, questa mattina durante la manifestazione di protesta svoltasi all’Aeroporto di Comiso per chiedere più dignità sul tema del trasporto aereo per la provincia di Ragusa e il Sud-Est dell’Isola.

