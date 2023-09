A Ragusa torna il Cinema in Centro 2023

Ritorna, con la terza edizione, Cinema in Centro, la rassegna cinematografica che propone un momento di aggregazione serale al chiostro del Centro Commerciale Culturale, organizzata e voluta dall’Amministrazione Comunale di Ragusa. Dopo il successo delle edizioni precedenti altri quattro appuntamenti, concentrati nei giovedì di settembre, intratterranno i cinefili e gli appassionati del cinema all’aperto.

Si comincerà giovedì 7 settembre 2023 con “Tapirulan” di Claudia Gerini (2022); seguiranno, giovedì 14 settembre 2023, “Con tutto il cuore” di Vincenzo Salemme (2022), giovedì 21 settembre 2023 “3/19” di Silvio Soldini (2021) e, per finire, giovedì 28 settembre 2023 “Aria ferma” di Leonardo Di Costanzo (2022).

L’ingresso è gratuito, le proiezioni avranno inizio alle 20.45 e si terranno nel chiostro del Centro Commerciale Culturale di via Matteotti 61 a Ragusa.

In caso di condizioni meteo avverse, le riproduzioni saranno effettuate all’interno dell’Auditorium dello stesso centro.

