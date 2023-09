Promosso il comandante della Compagnia Carabinieri di Modica

Dal 2 settembre scorso è stato promosso al grado di Maggio l’attuale Comandante della Compagnia Carabinieri di Modica, Francesco Zangla. Oltre alla meritata promozione del comandante, ci sono altre novità a Modica. Parte, infatti, il Capitano Achille Curcio, destinato ad assumere l’incarico di Comandante della Compagnia di Tonara (NU). Lo andrà a sostituire al Comando del Nucleo Operativo, il Sottotenente Giuseppe D’Orsi, laurea in Giurisprudenza e di Master Universitario in Criminologia e studi giuridici forensi, al termine della frequenza del 6° Corso Triennale per Marescialli a Firenze, ha ricoperto per un biennio l’incarico di Comandante di Squadra presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri dedicandosi all’istruzione degli Allievi. Nel biennio 2021–2023 ha frequentato il 4° Corso Applicativo Biennale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

