Ispica,il consigliere Arena accusa l’assessore allo sport Denaro

Dura critica da parte del Consigliere di Rinascita Ispicese, Serafino Arena, all’indirizzo dell’Assessore allo Sport del comune di Ispica, Carmelo Denaro.

“Appare disarmante e mortificante per le altre società sportive che portano in alto il nome della nostra città e che stanno cominciando la loro stagione agonistica – scrive Arena in una nota – vedere l’Assessore allo Sport di Ispica dedicare la sua attenzione ad una sol squadra, la Virtus Ispica, presentata domenica sera scorsa in piazza. Come se in questa città esistesse solo una società sportiva ed il resto fosse nulla. Come se nessuno giocasse a pallavolo, nessun’altra società facesse calcio e via proseguendo. Figli e figliastri, insomma! Un proscenio dedicato ad una sola squadra, ad una sola società ed il resto si arrangi. Non è bello, non è rispettoso, non è giusto e soprattutto non è… sportivo!”.

Il consigliere comunale di Rinascita Ispicese specifica: “la Virtus Ispica merita certamente attenzione ma altrettanta la meriterebbero le altre società sportive ispicesi. Potrei anche dire che, al di là del momento celebrativo di domenica scorsa, mi auguro che l’entusiasmo ‘amministrativo’ mostrato in questo avvio di stagione verso la Virtus da chi governa Ispica, continui anche nei prossimi mesi, evitando lo spettacolo indecoroso della fine del campionato scorso. Ma di questo ci sarà tempo e modo per parlarne”.

Salva