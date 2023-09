Probabilmente per la strada resa viscida dalla pioggia, il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo del veicolo e dopo essere sbattuto contro l’inferriata che delimita l’arteria, è andato in testa-coda. È avvenuto nel primo pomeriggio in Via Nazionale a Modica. Fortunatamente illeso il conducente. Danni rilevanti all’autovettura. Sul posto la polizia locale.

