IGCAT a Modica per Sicilia Regione Gastronomica Europea 2025

Tappa a Modica per la Commissione dell’IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) per la valutazione del Dossier di Candidatura della Sicilia a “Regione gastronomica d’Europa 2025”.

Sei i componenti, in rappresentanza di Finlandia, Norvegia, Ungheria, Spagna e Regno Unito, guidati dalla Presidente dell’Istituto Diane Dodd, saranno chiamati a valutare la fondatezza del contenuto del Dossier di candidatura presentato dalla Regione , che ha delegato tale funzione al Consorzio di secondo Livello DOS.

Modica e il suo patrimonio gastronomico sono già in parte noti alla Presidente Dodd, che è stata ospite di The Chocolate Way nell’ottobre del 2021, ma ora il Dossier sarà sottoposto attentamente al vaglio della Commissione dell’IGCAT che dovrà valutare l’enorme patrimonio enogastronomico dell’Isola in un tour che si concluderà giorno 8 settembre a Palermo la conferenza stampa che si terrà in mattinata nella Sala Alessi di Palazzo d’Orleans, alla presenza del Presidente della Regione, Renato Schifani.

Ben tre soggetti modicani hanno fatto parte del Comitato degli Stakeholder e sono stati firmatari del Protocollo d’Intesa con l’Istituto Internazionale Gastronomia , Cultura Arte e Turismo (IGCAT), assicurando ogni necessario supporto per la elaborazione del Dossier di Candidatura: Consorzio Cioccolato di Modica, Museo del Cioccolato e Istituto Alberghiero Principi Grimaldi.

Ad assistere la Commissione Massimo Todaro, presidente del Consorzio Dos e docente del Dipartimento Saaf dell’Università di Palermo, Vincenzo Russo, docente di psicologia dei consumi e neuromarketing presso la Iulm di Milano , Emanuela Panke, General Manager di “Iter Vitis Les Chemins de la Vigne en Europe” e Nino Scivoletto ,tutti facenti parte del gruppo di progetto della candidatura siciliana.

La Commissione ha visitato due aziende del Consorzio del Cioccolato di Modica; le cucine dell’Istituto Alberghiero Grimaldi di Modica accolti dal Dirigente Scolastico Saitta e dai professori Roccasalva e Iacono e infine visita al Museo del Cioccolato di Modica accolti dal Sindaco e dal Direttore del Consorzio Nino Scivoletto.

Dopo la visita alla città, mediante il Trenino Turistico, la delegazione ha raggiunto l’Hotel San Giorgio, dove ha soggiornato e nella cui sala terrazza , è stata servita una cena per la quale sono stati impiegati ingredienti del territorio, che hanno ispirato un menù magistralmente elaborato dal giovane chef Simone Messina. Presenti alla cena anche l’Assessore Tino Antoci, l’architetto Alessandro Ferrara, per The Chocolate Way Paola Cicero e Andrea Iurato , Ignazio Mannino in rappresentanza del Gabinetto dell’Assessore alla Agricoltura Sammartino e il Prof. Orazio Licitra dell’Alberghiero di Modica.

La Sicilia potrebbe essere la prima regione italiana a centrare l’obiettivo del riconoscimento e ciò comporterebbe molteplici vantaggi in quanto per il 2025 verrebbero organizzati eventi ed iniziative legate al mondo della gastronomia, dell’arte e della cultura.

Il tutto con l’obiettivo di attrazione per i turisti che sceglieranno di visitare la Sicilia proprio per “godere” di questi eventi in cui saranno coinvolte le aziende, le istituzioni, gli enti e anche le università.

