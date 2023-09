Bidoni, rifiuti maleodoranti e anomalie a Marina di Ragusa

Bidoni maleodoranti in bella vista. Cumuli di cartoni depositati all’esterno delle attività commerciali fuori dagli orari consentiti. Casette un legno in parte dismesse o da risistemare. Un settore, quello legato al decoro urbano e all’igiene ambientale, che necessita di regole chiare. Troppe le anomalie con decine di contenitori che occupano la sede stradale e anche i marciapiedi di Marina di Ragusa.

“Non si può più accettare, girando per le via di Marina -denuncia il consigliere comunale del.movimento civico Territorio, Angelo La Porta -la vista e lo spettacolo indecoroso dei bidoni dei rifiuti, anche per il maleodorante odore ,lasciati fuori dagli orari stabiliti e ,spesso,sui marciapiedi in uso ai pedoni. In particolare, per le vie del centro, in tanti, non rispettano le regole di conferimento e lasciano , perennemente in “ bella vista” , i bidoni dopo lo svuotamento degli stessi”.

Regole chiare sugli orari di conferimento con i doppi passaggi previsti per le attività commerciali e sanzioni ai commercianti indisciplinati che non rispettano le regole

“È un malcostume ormai diffuso ed ignorato dall’amministrazione comunale che preferisce sorvolare con indifferenza -continua La Porta -questa cattiva abitudine ,però,non solo comporta conseguenze igienico sanitarie. Ma anche intralcio alla circolazione pedonale sui marciapiedi e, non ultimo , un impatto indecoroso e sgradevole nelle vie centrali ,molto frequentate.

Penso che, con un piccolo sforzo, da parte di tutti , potremo rendere le nostre strade e i nostri luoghi più decorosi e puliti al fine di tutelare l’immagine della frazione. Ad esempio ,una soluzione idonea e che il Comune dovrebbe pretendere -suggerisce il consigliere comunale La Porta -potrebbe essere la “ mascheratura” dei bidoni, intesa uguale per tutti, in modo da non renderli visibili al fine di garantire un minimo di decoro soprattutto nelle piazze e nelle vie centrali di Marina di Ragusa”.

