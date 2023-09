Aeroporto di Comiso. Confcommercio: “La questione è complessa”

“La questione dell’aeroporto di Comiso è così complessa che, da sempre, abbiamo preferito andarci con i piedi di piombo. Vivendo in un’epoca caratterizzata da continue dimenticanze, si continua a non ricordare il nostro impegno, costante e umile, a sostegno del Pio La Torre. E tutto questo fin dall’inizio”.

E’ quanto afferma il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, in vista della protesta di domani a cui l’associazione di categoria ha fatto sapere che non aderirà per una semplice ragione. “La nostra dedizione è stata, e faremo in modo che continui a essere – continua Manenti – un esempio di impegno genuino e perseveranza. Nonostante la tendenza di alcune persone a scordarsi di ciò, abbiamo continuato a lavorare instancabilmente per raggiungere l’obiettivo. Di una cosa siamo certi. Non si può rischiare di gettare via anche il bambino assieme all’acqua sporca. Che ci siano problemi da risolvere è innegabile. Che si utilizzino questi problemi per strumentalizzazioni di carattere politico o, peggio ancora, nel nostro caso, associativo, non ci sta bene. Perché si lascia passare un messaggio inadeguato per il futuro e lo sviluppo del nostro territorio. E, piuttosto che parlare alla pancia della gente e degli operatori commerciali, sarebbe opportuno imbastire confronti, analizzare modelli di crescita, formulare strategie specifiche e non organizzare proteste che hanno solo il sapore di fomentare un muro contro muro di cui nessuno avverte il bisogno. Rispettiamo la scelta di chi vuole protestare, ne potremmo condividere i presupposti ma, certo, non la forma. Abbiamo, piuttosto, bisogno di creare dialogo, di costruire ponti, di favorire la realizzazione di intese stimolanti. Nessuno, a oggi, nonostante il battage sui social, può dire di avere la formula giusta. Ed ecco perché lo sforzo di tutti deve essere orientato a individuare gli ingredienti giusti per crearla. E’ necessario un bagno di umiltà complessivo per potere ripartire con un maggiore slancio rispetto a prima. Con Comiso ci giochiamo il futuro. E nessuno di noi vuole perdere questa partita”.

