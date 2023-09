Chiavola. “Interdetto tratto via Roma, serviva più prevenzione”

“L’interruzione al traffico veicolare di un tratto della via Roma a Ragusa ci preoccupa per il fatto che non sia stata data adeguata attenzione, nel tempo, a tutte le segnalazioni che si sono succedute e che avrebbero dettato la necessità di un intervento preventivo. Certo, ora che è accaduto il fattaccio, e speriamo che non sia nulla di davvero grave, si cerca di correre ai ripari”. Lo afferma il consigliere comunale del Pd di Ragusa, Mario Chiavola, a proposito del provvedimento che è stato assunto ieri pomeriggio e che ha riguardato il tratto compreso tra via Salvatore e il ponte Pennavaria. “A quanto ci è stato segnalato, inoltre – ancora Chiavola – una donna, qualche giorno fa, sarebbe incespicata proprio in uno dei tombini che dovevano costituire oggetto di attenzione. Non ci sembra proprio questo il modo di valorizzare il centro storico. Ci aspetteremmo, da un’amministrazione che si appresta ad avviare il sesto anno di attività, maggiore cura anche per quanto riguarda i dettagli soprattutto di un’area che a parole si dice di volere esaltare mentre i fatti sembra dicano altro”.

