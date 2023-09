Distrutto il dehor di una pizzeria nel centro storico di Ragusa

Distrutto il dehor della pizzeria Pizza&Ciccia di Via Matteotti nel centro storico di Ragusa. A fare l’amara scoperta il titolare. «Mi trovo questo spettacolo davanti – si è sfoga sui social – parte del dehor distrutto, ma non è un’esagerazione, distrutto proprio, tutto fatto a pezzi, mi viene da pensare che qualcuno sia entrato accidentalmente con l’auto e tramite il violento impatto si sia ridotto così».

«Ci sono voluti tre anni per far crescere le piante, per abbellirlo, me ne prendevo cura ogni giorno – continua – per rendere piacevole la sosta ai miei clienti, per far sorridere quel turista che passa da via Matteotti e trova una bici imbandita di verde e fiori, e magari scatta una foto che rimarrà nei suoi ricordi per sempre, un ricordo piacevole di Ragusa». Dopo avere denunciato il caso sono state visionate le immagini delle telecamere della videosorveglianza in cui si nota un uomo che prende di mira l’area esterna del locale. «Inizialmente voleva rubare la bici che si trova sul dehor. Doveva essere ubriaco – scrive il titolare – ci ha fatto un danno enorme. Questo è un atto vandalico non fatto a me o a Camiolo, questo è un atto vandalico fatto alla città».