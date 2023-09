Passalacqua Ragusa. Terminata la seconda settimana di allenamenti

Seconda settimana di lavoro completata in casa Passalacqua Ragusa. Il gruppo sta sudando, agli ordini di coach Lino Lardo e del preparatore atletico Paolo Modica, tra il PalaPadua e Marina di Ragusa dove le giocatrici hanno disputato alcune sedute di potenziamento in piscina. Non c’è stato purtroppo tempo per lavorare a ranghi completi dal momento che dopo gli arrivi di Laura Spreafico (per lei l’importante ruolo di capitano) e Oderah Chidom, la stessa giocatrice ex Gernika ha risposto alla convocazione della nazionale 3×3 che disputerà la Coppa Europa a Gerusalemme, dal 5 al 7 settembre. A fare il punto è l’assistant coach Massimo Romano: “Abbiamo concluso la seconda settimana di lavoro, le ragazze stanno lavorando molto bene con grande impegno e attenzione. In questa fase, all’ottimo lavoro fisico coordinato da Paolo Modica, ci stiamo focalizzando sull’aspetto mentale e tecnico della difesa che dovrà essere il nostro marchio di fabbrica, e inoltre sull’aspetto offensivo. E’ una squadra del tutto nuova che chiaramente avrà bisogno di giocare insieme e di lavorare. Quindi ci sarà bisogno di tempo ma siamo sulla buona strada. Non abbiamo lavorato ancora del tutto al completo ma in questo periodo è un gap che pagano un po’ tutte le squadre. Devo dire che anche grazie all’aiuto delle ragazze più giovani comunque stanno sempre venendo fuori allenamenti molto competitivi. Siamo curiosi di vedere in campo i primi risultati del lavoro nelle amichevoli precampionato, che ci daranno già indicazioni importanti”.

Salva