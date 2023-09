Sud Africa. Uccisi 18 malviventi dediti al furto furgoni blindati

Almeno 18 persone, 16 uomini e due donne, sospettate di far parte di una banda che derubava furgoni blindati, sono morte in una sparatoria con la polizia sudafricana in una regione rurale nel nord del paese africano. “I nostri agenti, insieme alla Special Task Force, (Priority Crime Investigation), (Criminal Intelligence Division) e al (Tactical Response Team) li hanno intercettati nella loro residenza e da quel momento hanno iniziato a sparare all’impazzata contro gli agenti”, ​​ha detto, il commissario nazionale di polizia Fannie Masemola. “La sparatoria è durata circa un’ora e mezza. Si è scatenata una vera e propria battaglia con proiettili che fischiavano da tutte le parti.. Quando finalmente è cessata la sparatoria, abbiamo scoperto che erano stati uccisi 16 uomini e 2 donne”, ha riferito Masemola. La banda era sospettata di aver rapinato furgoni blindati in varie province utilizzati per trasportare contanti dalle banche ed era sorvegliata da parecchi giorni. L’operazione ha portato all’arresto di altre quattro persone sospettate di far parte della cricca. “I nostri agenti stanno ancora lavorando con l’analisi forense sulla scena del crimine. Finora abbiamo sequestrato sette fucili automatici. Ne sapremo di più sul numero di armi trovate una volta che avremo finito di setacciare l’area, ha detto Masemola.

Salva