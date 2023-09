Modica calcio. Esordio al “Barone” per il ritorno di Coppa

Dopo la vittoria in quel di Santa Croce nella gara di andata dei sedicesimi di Coppa Italia, il Modica Calcio si appresta a giocare la gara di ritorno tra le mura del Vincenzo Barone. Il risultato dell’andata, 1-4, pone i rossoblu in una posizione di netto vantaggio, tuttavia la concentrazione deve restare alta per non buttare alle ortiche quanto di buono costruito.

Di questo parere è mister Giancarlo Betta che specifica come: “Questi sono test importanti in vista dell’inizio del campionato, sicuramente l’atteggiamento sarà importante e dovremo dare il massimo in vista dei prossimi impegni. Chiedo alla squadra di giocare al massimo delle sue potenzialità per farsi trovare pronta anche nelle prossime partite e per consolidare tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi”.

Sulla partita spiega: “Non sarà una gara pensata per fare esperimenti, è ovvio che abbiamo una rosa importante e dobbiamo dare minutaggio anche a chi magari nella gara di andata era squalificato. Il nostro obiettivo è arrivare al campionato con una rosa pronta e rodata”.

Si sofferma poi sul campionato: “Quando inizieremo a lottare per il campionato sarà tutto diverso, dovremo dare il massimo e cambieranno sicuramente anche gli obiettivi e la posta in palio, da quel momento in poi si inizia a fare sul serio e non ci saranno più margini per minime disattenzioni”.

Di seguito i convocati del mister per la partita di Domenica 3 Settembre, alle 15:30, presso il Vincenzo Barone di Modica:

Portieri: Genovese L., Marino, Trovato.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Alfieri, Cicero, Falla, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Genovese P. , Kebbeh, Randis, Savasta.

Indisponibili: Grasso, Lania, Marsilio

