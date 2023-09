Pd. Aumento Tari a Comiso. Scelte improvvide dwlla maggioranza

Il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Comiso, Gigi Bellassai, e il segretario cittadino del Pd, Gaetano Scollo, intervengono nel dibattito che ha riguardato l’aumento degli importi relativi alla Tari che, in questi giorni, i cittadini, per quanto riguarda la voce relativa all’acconto, stanno continuando a ricevere. “Purtroppo – sottolineano i due esponenti del Partito democratico – le scelte improvvide effettuate dalla maggioranza di allora, che è poi la stessa di oggi, si stanno ripercuotendo sulla collettività. E tutto ciò a scapito di quei cittadini che differenziano bene, con un certo senso civico. Comiso ha raggiunto il livello del 70% per quanto concerne la differenziata ma nessun tipo di premialità è ancora stata riconosciuta per chi fa registrare delle performance degne di considerazione. E tutto ciò nonostante il precedente bando prevedesse la possibilità di sconti e incentivi per chi differenziava bene. Ancora oggi, però, nulla è stato attuato di tutto ciò”.

“Durante la scorsa campagna elettorale – ha precisato Gigi Bellassai – avevamo lanciato la proposta concernente l’istituzione di isole ecologiche attrezzate, con personale addetto, per consentire il conferimento finalizzato agli incentivi, per alcune frazioni merceologiche. Tutto ciò avrebbe consentito di puntare l’attenzione sulla qualità e sulla quantità dei rifiuti, una esperienza che personalmente, già in qualità di assessore, avevo portato avanti con risultati più che apprezzabili, in seno a un’amministrazione amica dei cittadini che aveva aiutato e valorizzato i comisani. Anche tecnicamente con la concessione degli incentivi sulla parte variabile della tassa attraverso una diversa gestione delle isole ecologiche e con l’utilizzo della tecnologia dei transponder che leggono il codice del mastello, relativamente alla verifica della quantità di indifferenziato conferito nella raccolta porta a porta. Chiediamo, dunque, all’attuale Giunta di attrezzarsi meglio e di fornire risposte di un certo tipo soprattutto a chi opera con un’adeguata attenzione per fare diventare l’ambiente di questa città sempre più smart e sostenibile”.

