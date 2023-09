Inaugurata la 54esima edizione della Sagra del pesce a Pozzallo

Dopo l’inaugurazione di ieri pomeriggio, con una consistente presenza di pubblico, continua oggi, in piazza delle Rimembranze, la 54esima edizione della Sagra del pesce che il Comune di Pozzallo ha organizzato in questo periodo d’inizio settembre per scommettere sulla destagionalizzazione. A tagliare il nastro il sindaco, Roberto Ammatuna, unitamente agli altri componenti della Giunta e ai rappresentanti istituzionali cittadini. A occuparsi della preparazione dello Street food la Fratellone event management che, già l’anno scorso, aveva dato dimostrazione di serietà e professionalità, così come accaduto in occasione della prima giornata di ieri e così come succederà in vista delle numerose presenze attese per oggi. Quindici i tipi di pietanze che è possibile degustare e che già, nel corso della giornata di ieri, sono risultate molto apprezzate. Ci si prepara anche a vivere altri momenti di intrattenimento dopo quelli molto applauditi di ieri sera. Infatti, sul palco di piazza delle Rimembranze, ci saranno “La Diva Band” direttamente da Viva Rai2 di Fiorello e da I Fatti Vostri di Rai2 oltre all’animazione musicale con Salsa Tumbao event. Da precisare, inoltre, che anche questa sera, come già ieri e come accadrà domani, special guest sarà Mauro Miclini direttamente da Radio Deejay. Il modo migliore, la Sagra del pesce, per trascorrere il primo fine settimana di settembre e dare così l’addio all’estate nella maniera migliore all’insegna delle degustazioni di qualità. “Anche a settembre – afferma il sindaco Ammatuna – la Sagra del pesce sta dimostrando di avere la sua ragion d’essere. E’ una nuova sperimentazione quella che stiamo portando avanti e che ci sembra possa fornire degli spunti interessanti per gli anni a venire”. Il vicesindaco Raffaele Monte aggiunge: “Ieri momenti di grande animazione con il gruppo folk, con il Trio CasaMia e, soprattutto, con l’iconico Carlo Kaneba che, ancora una volta, ha richiamato l’interesse del pubblico coinvolgendolo con la sua straordinaria performance. Il modo migliore per iniziare questa tre giorni della Sagra che continuerà anche oggi e domani”.

Salva