Panini e datterino a Modica a 72 euro. La reazione! Riceviamo

Mi sembra troppo eccessivo questo sfogo inviato da due turisti alla redazione di RTM per aver speso nel centro storico di Modica, in una Putìa, 72€ per 2 panini e 2 kg di pomodoro datterino. Questa storia mi lascia qualche dubbio. Chiedo ai turisti se all’interno della bottega i prezzi fossero etichettati e ben esposti? E poi che motivo c’era di acquistare 2 kg di pomodorini datterino a quei prezzi spropositati con tutti i supermercati e negozi della città? Per quanto fossero speciali questi datterini, non credo che si possa trovare un tal prezzo: neanche sugli scaffali del prestigioso Peck a Milano in Via della Spiga. In Italia c’è solo un tipo di pomodorino, tra l’altro coltivato a campo aperto che giustifichi un costo maggiore, il Piennolo del Vesuvio, pomodorino con i rami intrecciati che hanno una lunga durata e che mediamente si acquista tra 9 e15 € al kg. Tutt’al più il ciliegino di Pachino

o datterino essiccati al sole. Non mi capacito del vostro acquisto masochista e mi danno perché li abbiate acquistati. Cari turisti, noi siciliani da millenni , per vocazione e perché abbiamo subito tutte le dominazioni, siamo orgogliosamente gli alfieri dell’ospitalità. Ciò non vuol dire che non tutti siamo santi, anche da noi ci i furbi che ne approfittano. E voi “innocenti ed ingenui turisti recensori” perché non avete rinunciato all’acquisto?