Il treno storico da oggi percorre la Siracusa-Ragusa

Da oggi e per i prossimi tre week end, viaggeranno i treni storici delle Ferrovie dello Stato, da Siracusa a Ragusa. Sono previste fermate a Fontane Bianche, Avola, Noto, Rosolini, Pozzallo, Ispica, Scicli e Modica.

L’obiettivo dell’iniziativa è quella di valorizzare percorsi e itinerari sulle più belle e panoramiche linee ferroviarie della Sicilia a bordo di antiche vetture perfettamente restaurate.

Il 9 e 10 dicembre, invece, il treno arriverà a Modica con un altro percorso. Fra le novità di questa edizione, accanto alle carrozze Centoporte degli anni ’30 e Corbellini, sono state introdotte anche nuove tipologie di materiale rotabile storico, ed in particolare un bagagliaio capace di trasportare fino a 50 biciclette per tratta, con l’obiettivo di incentivare l’intermodalità treno+bici sugli itinerari percorsi dai convogli d’epoca. Il costo dei biglietti del treno per il 2023 è di due euro per gli adulti e un euro per i bambini per tratta e per tutte le circolazioni in calendario. I titoli di viaggio sono acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia o direttamente a bordo treno fino ad esaurimento dei posti disponibili.

