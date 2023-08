Vittoria scende in piazza per l’iniziativa “L’indifferenza è complicità”

Il Comune di Vittoria partecipa alla manifestazione “L’indifferenza è complicità” organizzata dall’Arcigay di Ragusa, in programma domani.

L’iniziativa, che si svolgerà a partire dalle ore 20, mira a sensibilizzare ed esprimere solidarietà alle vittime degli stupri che si sono verificati recentemente nel comune capoluogo di Regione Palermo, dove a subire la violenza è stata una giovane 19enne e a Caivano, in provincia di Napoli, dove le vittime sono state due bambine di 10 e 12 anni.

La manifestazione partirà da via Roma a Ragusa fino a giungere in Piazza San Giovanni.

“Occorre una riflessione su quanto accade nella vita sociale. La violenza si propaga in maniera impressionante. Una riflessione va avviata a tutti i livelli: scuole, famiglie, società, istituzioni. Genitori e figli insieme per una elaborazione del passaggio difficile che stiamo vivendo: perché accade, perché si esprime in forme ed episodi così violenti, perché il branco riesce a catturare ragazzi e giovani così facilmente sulla base di richiami tanto perversi e bestiali ? Che fare per proteggersi ?

Credo sia necessaria una riflessione collettiva nelle forme che ciascuno potrà esercitare. Di certo non possiamo cedere alla paura o al terrore: i violenti vanno isolati e messi in condizione di non nuocere. Tua nipote e mia nipote hanno il diritto di potere uscire e passeggiare, senza essere aggredite da gente sbullonata e violenta”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.

