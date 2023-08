Fdi Ispica. Riapertura Parco Forza, soddisfatti dell’ottimo bilancio

Si chiude oggi, con un bilancio positivo, la stagione di eventi organizzata dalla Pro Loco Spaccaforno in occasione della riapertura del Parco Forza. Fratelli d’Italia Ispica esprime soddisfazione perché, grazie ad un lavoro sinergico portato avanti insieme al sindaco Innocenzo Leontini e a tutta l’amministrazione comunale, si è riusciti a restituire alla città, dopo tanti anni, lo straordinario patrimonio storico, culturale e ambientale rappresentato dal sito archeologico. “Siamo davvero orgogliosi- afferma la coordinatrice e consigliere comunale di Fratelli d’Italia Ispica, Mary Ignaccolo- di poter affermare che anche la riapertura del Parco è stata una priorità per Fratelli d’Italia e un obiettivo che ci eravamo posti con l’assessore Tonino Cafisi. Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per il raggiugimento di questo traguardo in particolare l’on Giorgio Assenza. Esprimo, inoltre, particolare soddisfazione per il ricco cartellone di eventi che si chiude oggi e che ci ha regalato momenti di cultura, di spettacolo e di intrattenimento che hanno attratto molti turisti venuti, non solo ad ammirare il sito, ma incuriositi anche da nomi di rilievo che mi onoro di aver contribuito a portare in città, come gli artisti che si sono esibiti nel corso della serata “Una Notte all’Opera” regalando un grande spettacolo di musica e di danza e, quelli di fama internazionale, come il cantautore Giovanni Caccamo.

Per l’assessore Tonino Cafisi si tratta di un ulteriore tassello da aggiungere al lavoro svolto in questi mesi in sinergia con l’amministrazione “Ringrazio tutta l’amministrazione per aver lavorato in maniera compatta, ringrazio in particolare il sindaco Innocenzo Leontini e la consigliera Mary Ignaccolo-ha dichiarato l’Assessore Cafisi- per il prezioso contributo alla realizzazione di un’offerta culturale all’altezza del prestigioso sito che abbiamo restituito dopo molti anni agli ispicesi. Il Parco Forza è il cuore della nostra storia e grazie anche alla Pro Loco siamo riusciti a valorizzarlo con eventi di grande richiamo per tutto il territorio”

