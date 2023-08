Atletica. A Catania, due medaglie per il modicano Bramanti

Sabato 26 e domenica scorsi, presso il campo scuola Picanello di Catania, si sono disputati le gare di atletica leggera master su pista, gare valide per assegnare il titolo di Campione Regionale di ciascuna disciplina sportiva.

Centinaia gli atleti partecipanti provenienti da ogni angolo della Sicilia che hanno dovuto affrontare un caldo torrido di 40 gradi ed un forte vento che non ha dato dato tregua in questi due giorni. Molti risultati sono stati condizionati dal caldo e dal vento contrario, soprattutto per i velocisti.

Nella prima giornata si sono disputati i mt 100 con tantissimi atleti ai blocchi di partenza, dagli over 35 a gli over 85. Il modicano Carlo Bramanti, tesserato con la Puntese Catania, categoria master M 60, dopo quattro anni è riuscito a riprendersi il titolo di Campione Regionale, un oro simbolico, che premia tutti i sacrifici fatti negli anni. L’atleta ha concluso in 13′ 79, dopo avere corso col vento contrario a – 2,5 mt al secondo, se lo stesso vento fosse stato alle spalle, probabilmente sarebbe stato un primato nella categoria.

Domenica si sono disputati i 200 metri. Bramanti riesce a tenere nel primo tratto gara ma, dopo i primi 100 mt, si è presentato il vento contrario nel rettilineo di arrivo, vento superiore a – 2 mt al secondo. Tutti gli atleti penalizzati. Bramanti è arrivato secondo, che è, comunque, un ottimo risultato.

Salva