Giovanni Gatto è il nuovo Vicedirettore generale Ragusa calcio

Per affrontare un campionato complesso come la Serie D, memore anche dell’esperienza maturata durante la scorsa stagione, l’Asd Ragusa calcio 1949 si sta strutturando sempre di più per cercare di farsi trovare pronta sotto ogni aspetto. E’ questo il senso della nomina di Giovanni Gatto a vicedirettore generale della società azzurra, figura che opera in stretto raccordo con quella del direttore generale Leonardo Carnazza. Ma non solo. Gatto ha avuto l’incarico di sovrintendere l’organizzazione di tutto il settore giovanile della società iblea. “Ringrazio la società per l’incarico che mi ha voluto affidare – dice Gatto – siamo già all’opera da qualche settimana per curare tutti gli ambiti organizzativi nel contesto di una fase d’avvio stagionale dove sono molti gli aspetti meritevoli della massima attenzione. C’è molto da fare ma stiamo mettendo tutto il nostro impegno per riuscire a portare avanti la gestione di una società che, in Serie D, vuole recitare sempre più un ruolo da protagonista. Anche per quanto riguarda la Juniores ci stiamo organizzando con la consapevolezza che occorrerà rispondere presente in un settore in cui la concorrenza è molto accesa e in cui, però, l’Asd Ragusa 1949 vuole recitare un proprio ruolo, consapevoli che il futuro di una squadra è garantito per l’appunto dal settore giovanile. A breve comunicheremo anche il nome del tecnico della Juniores e diremo quali sono i campionati giovanili a cui la società azzurra parteciperà. Chiediamo ai tifosi e agli sportivi di starci sempre più vicini perché ritengo che l’attuale stagione sarà fondamentale per definire il futuro”.

