La vera “scaccia” è di……..

Modica la Città dei tre Borghi, 14 anni addietro nel 2009 non colse l ‘opportunità mediatica, con l’inaspettata chiusura del Mac Donald’s (aperto per pochi mesi nel Polo Commerciale), che avrebbe portato ai clamori internazionali la città, considerando il successo che da decenni il comprensorio della contea rappresenta la © VALLE DELLE SCACCE – SCACCE ‘S VALLEY .

Un insuccesso sicuramente non preventivato dalla Multinazionale leader nel fast food che, pur analizzando il mercato e l’investimento pubblicitario, si rese conto questa volta che erano stati vani tutti gli studi di mercato, le strategie commerciali, potenzialità del bacino d’utenza, insomma non aveva considerato il suo maggiore competitore , il Modicano RANNI & PICCIRIDDU. La città dei tre borghi con i suoi 55.000 abitanti divenne “Davide che sconfigge Golia”, cioè il colosso mondiale del mangiare veloce (fast food). Mac Donald’s Corporation, fondata dai fratelli Dick & Mac Macdonald che nel lontano 1937 ad Arcadia(California) in una città con 55.000 abitanti come Modica, aprirono il loro primo chiosco di hot- dog e, successivamente, nel 1940 a San Bernardino vendettero il marchio e il format a Ray Kroc che con la sua lungimiranza imprenditoriale e attenti studi in logistica realizzò una rete di franchising per esportare nei 5 continenti lo stile alimentare stelle e strisce.

Ebbene nel 2009 la Città dei tre borghi, i RANNI & PICCIRIDDI, inconsapevolmente, fece chiudere un “Mac”, durato, in buona sostanza, quanto una meteora! Grazie a ciò i suoi cittadini divennero i paladini delle tradizioni gastronomiche, del mangiare sano e della dieta mediterranea, sfidando le “certezze” dell’alta finanza, della Multinazionale, che alla luce di ricavi infruttuosi, ahimé, registrò un insuccesso. Modica divenne il tallone d’Achille per il Gruppo Mac. Mi sono sempre chiesto perché, a suo tempo, nel 2009, non ci furono manifestazioni d’orgoglio da parte di tutte le categorie, associazioni, confraternite, Slow food, Gambero Rosso, insomma tutti i ©gastrointellettuali del periodo. Era il momento giusto …portare Modica alla ribalta nazionale e oltre, l’occasione per organizzare un processo con tanto di giudice e avvocati, un goliardico tribunale gastronomico sul tema “Scaccia o fast food”? Occasione giusta per organizzare convegni e dibattiti per divulgare e ampliare gli affecionados delle focacce, dare il giusto riconoscimento, valorizzare la dieta mediterranea che tutte le altre nazioni ci invidiano, il mangiare sano con ©SCACCE & PASTIZZI.

Chi passa per la città dei tre borghi a forma di “melograno spaccato”, così fu descritta da Gesualdo Bufalino, che siano turisti piuttosto che viaggiatori di transito, ritornando alle proprie sedi acquistando come souvenir alimentari guantiere di queste delizie salate. Chiaramente la chiusura del Mac rimarcava il DNA alimentare dei suoi abitanti. Per questo ancora oggi sono in attività decine e decine di laboratori artigianali. L’origine delle “scacce” risale alle popolazioni antiche dei Maia ed Inca arrivate a noi attraverso gli spagnoli, le ‘mpanadas.

SCACCE & PASTIZZI per i Modicani sono una cosa seria, un alimento completo di carboidrati, proteine, grassi vegetali e verdure, un cibo versatile per tutte le occasioni, dalla colazione alla cena.

Le © SCACCERIE a Modica contribuiscono all’economia della Città e danno lavoro ed occupazione a centinaia di persone prevalentemente donne, mamme e nonne …ma la cosa più importante è il valore aggiunto apportato alla tradizione grazie alla manualità indispensabile per la realizzazione dalla farcitura con gli ingredienti che seguono i cicli delle stagioni ..per non dire la ricchezza di sapori.

Modica oggi rappresenta non solo un comprensorio importante per il cioccolato ma potrebbe esserlo per le SCACCE, visto che sono radicate nella tradizionale familiari da generazioni e generazioni.

In ogni caso spero che le papille gustative dei giovani modicani dopo questi 14 anni trascorsi, facciano appello al loro DNA e che non si facciano ipnotizzare da menu propagandistici di cibo pre–programmato -precotto con ingredienti per niente del territorio. Premiare la manualità delle nonne e mamme che ancora oggi impastano la farina con le proprie mani e preparano con le più svariate farciture nel rispetto della tradizione adagiandole su teglie e infornate e sfornano delizie salate con ingredienti a km 0, che hanno svezzato intere generazioni.

A mio parere ci vuole la giusta strategia per valorizzare il comprensorio delle ©SCACCE & PASTIZZI:

• consorziare tutte le ©SCACCERIE modicane;

• creare di sana pianta uno statuto, un marchio ed un disciplinare. Fare richiesta come “prodotto bene immateriale dell’umanità “, costituire una Denominazione Artigianale Comunale , una DOP o IGP tracciandone i confini del territorio Modicano e ibleo;

• indire una data, possibilmente in autunno, per il © FESTIVAL DELLE SCACCIA a Modica, una sagra che coinvolga etnie e tradizioni diverse dalle ‘mpanades del Sud America, l’arepa venezuelana, il pane arabo , le chapati indiane, le tortillas del Centro Sud America , pidunena pastizzi co riefuco in veticale zona calatina, i calzoni , le piadine. etc.;

• farsi carico, l’amministrazione e la politica, di avanzare una richiesta di gemellanza con la città di Arcadia o San Bernardino, entrambi nello stato della California in USA.

•realizzare a Modica l’ © ATENEO della SCACCE & PASTIZZI, dove si formerebbero le future artigiane-i della ‘mpanadas del sud est della Sicilia coinvolgendo le scuole alberghiere

Chiudendo , per una scaccia o un pastizzu a Modica si spende da 1,8 a 2,5 € , ma di che cosa stiamo parlando! SURSUM CORDA , RANNI E PICCIRIDDI ??!!

Gianni Arrabito