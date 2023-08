Scicli. Sabato svelamento dell’opera di Giuliano Macca al Cinema Italia

Sabato 2 settembre alle 19 cadrà il velo dall’opera di Giuliano Macca “La danza delle Muse”. Appuntamento al Nuovo Cineteatro Italia di Scicli. Sarà presente lo stesso Giuliano Macca, Michele Avveduto, nuovo gestore della struttura culturale e il sindaco di Scicli Mario Marino. Si tratta della prima committenza istituzionale per l’artista di origini modicane che oggi vive e lavora ad Amsterdam.

É stata la società Novecento, dopo aver vinto il bando per l’affidamento del Cineteatro Italia di Scicli, ad aver affidato all’ormai internazionale Macca il compito di reinterpretarne la hall.

Fondamentale per la realizzazione di questo progetto è stato il sostegno di Gowen Contemporary, galleria di Giuliano con sede a Ginevra: la galleria ha deciso di finanziare l’intervento dell’artista nella sua Sicilia permettendogli inoltre di concedersi del tempo atto alla realizzazione di questa prestigiosa commissione.

Protagoniste d’eccezione saranno le Muse, olimpiche protettrici delle arti e figlie della Memoria, che ben si collocano in questo scenario creativo.

La tecnica scelta da Macca è quella della grafite e del carbone, materiali simbolo di un processo di trasformazione (organica) che l’artista volutamente spesso ricorda nella sua tecnica artistica.

