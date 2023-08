Ragusa. Iscrizione al servizio “mensa scolastica on line”

È attiva l’iscrizione al Servizio di Mensa scolastica on-line 2023-24 attraverso il portale del Comune di Ragusa, in collaborazione con il gestore del servizio refezione ditta Siristora/GranMenù.

Il genitore potrà accedere al link https://www.comune.ragusa.it/it/news/iscrizione-al-servizio-di-mensa-scolastica-on-line all’interno del sito istituzionale del Comune di Ragusa e potrà visualizzare on line da qualunque pc o dispositivo mobile il modulo di iscrizione, e compilare i campi obbligatori inerenti alle informazioni richieste per l’attivazione del servizio. Attraverso il predetto link è anche possibile scaricare una breve ed esaustiva guida per la compilazione della domanda.

Ai fini dell’iscrizione, è indispensabile indicare il valore dell’ISEE del nucleo familiare in corso di validità, per essere inseriti in una fascia di contribuzione.

In mancanza di ISEE, l’utente può scegliere se inserirsi nella fascia alta (non presenta ISEE) oppure, se in attesa di ISEE, inserendosi nella fascia temporanea (pagando temporaneamente per intero la quota pasto, al costo di € 5,46 – con ISEE da presentare improrogabilmente entro il 31 dicembre 2023).

Attraverso il portale mensa si potrà effettuare qualsiasi operazione inerente al servizio: pagamenti, verifica pasti prenotati, informazioni sul menù, iniziative varie.

Il servizio refezione scolastica avrà decorrenza dal 28 settembre 2023.

Per qualsiasi informazione o chiarimento:

– email: assistenza@siristora.com

– Ditta Mensa GRANMENU’, tel. 0932 – 777160

– Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa tel 0932676848 – 0932676854 -0932676870.

