Riprende l’attività chirurgica al Blocco operatorio del P.O. “Guzzardi” di Vittoria

A seguito della nota trasmessa dal Direttore Sanitario di Presidio, dott. Giuseppe Drago, l’ASP di Ragusa comunica che riprende l’attività chirurgica presso la Sala 1 e la Sala 2 del ‘blocco operatorio’ dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, interrotta il mese scorso per consentire le attività programmate di manutenzione e adeguamento degli impianti di ventilazione e condizionamento a contaminazione. Preso atto dei valori riportati dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASP a seguito delle ultime verifiche effettuate, l’attività chirurgica delle sue sale in oggetto, allocate al secondo piano del Padiglione A del P.O. “Guzzardi”, riprende regolarmente con gli interventi schedulati nel mese di settembre. Si confida, inoltre, di poter riaprire nell’immediato anche l’ultima sala operatoria, sottoposta ad ulteriori e approfonditi interventi di manutenzione. “Il ripristino della funzionalità delle sale del ‘blocco operatorio’ – spiega il Commissario straordinario dell’ASP, Fabrizio Russo – garantisce una ripresa dell’attività chirurgica a pieno regime, anche per gli interventi di carattere ordinario. In questo mese, tuttavia, l’ospedale “Guzzardi”, grazie all’organizzazione e alla professionalità degli operatori sanitari, è riuscita a supplire alle emergenze e alle urgenze tramite l’utilizzo delle altre sale operatorie, una al piano terra e un paio al terzo piano, presenti all’interno del nosocomio”.

Salva