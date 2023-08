Passi avanti per la sicurezza degli edifici scolastici iblei

Partiranno a settembre i cantieri nelle scuole della provincia di Ragusa interessate dagli interventi di adeguamento alle normative di sicurezza finanziati dal Pnrr con oltre 14 milioni di euro. Tutti gli iter sono seguiti con impegno dal settore tecnico del Libero Consorzio Comunale di Ragusa coordinato dal dirigente Carlo Sinatra. “Un altro passo avanti per garantire all’utenza scolastica la piena fruibilità, in sicurezza, degli ambienti destinati alla didattica. Gli interventi sono stati tutti aggiudicati e, nel pieno rispetto dei termini previsti dal Pnrr, partiranno nelle prossime settimane”, dichiara il Commissario straordinario del LCC ibleo, Salvatore Piazza. “Oltre al ragguardevole lavoro svolto dall’ufficio tecnico, dagli uffici amministrativi e dall’ufficio gare, l’Unità di Progetto per il monitoraggio del Pnrr è in continua attività per il controllo degli interventi finanziati”.

Gli otto diversi finanziamenti nel settore dell’edilizia scolastica, già autorizzati dal Ministero dell’Istruzione e Finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del fondo “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica – NextGenerationEU”, riguardano l’Ipsia di Vittoria (3.500.000 euro); l’Istituto Curcio di Ispica (complessivamente oltre 2,6 milioni di euro); l’Istituto Cataudella di Scicli (4,3 milioni di euro); l’Istituto Carducci di Comiso (2.750.000 euro); il Liceo Mazzini-Cannizzaro di Vittoria (907.500 euro); l’Ipsar Grimaldi di Modica (73.371,10 euro); l’IIS Vico-UmbertoI-Gagliardi di Ragusa (48.682,70 euro).

Allo stesso tempo, l’Amministrazione provinciale è risultata beneficiaria di altri due importanti finanziamenti per il potenziamento delle strutture sportive annesse alle scuole di competenza a valere sul “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole – Next GenerationEU”. Le risorse intercettate saranno investite nella costruzione di una palestra presso l’Istituto Curcio di Ispica (1.889.860 euro) e nella costruzione di una palestra presso l’Istituto Archimede di Modica (1.890.000 euro). Sempre nel rispetto delle tempistiche stabilite dal PNRR, le progettazioni esecutive di entrambi gli interventi sono in fase di approvazione tecnico – amministrativa per il successivo affidamento.

Infine, mediante lo scorrimento delle graduatorie del “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole – Next GenerationEU”, sono state finanziate la riqualificazione di aree sportive all’aperto in via Ho Chi Min a Comiso (600.000 euro) e la riqualificazione di aree sportive all’aperto in contrada Bommacchiella a Scicli (637.788,50 euro). Anche per questi interventi, in linea col cronoprogramma previsto, le progettazioni esecutive sono in fase di approvazione.

